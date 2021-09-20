Кафе с самолетом «ЯК-40» попали под снос в Волгограде

Общество 20.09.2021 08:18
0
20.09.2021 08:18
Под снос попало кафе «Самолет» в Красноармейском районе Волгограда, на территории которого расположен настоящий пассажирский самолет «ЯК-40». Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд Волгоградской области постановил обязать индивидуального предпринимателя Сергея Сахарова в течение месяца со дня вступления решения в законную силу освободить земельный участок от расположенного на нем павильона кафе и самолета гражданской авиации путем сноса. У предпринимателя есть время на обжалование этого решения в апелляционной инстанции.
С иском в суд обратилась администрация Волгограда, которая просила признать отсутствующим у предпринимателя права собственности на вышеуказанные объекты и освободить от них земельный участок. Согласно сведениям ЕГРН, на праве собственности Сергею Сахарову принадлежит объект (сооружение) в виде конструкции самолета гражданской авиации «ЯК-40». Размещение указанного объекта осуществлялось на основании договора аренды земельного участка для размещения павильона-кафе «Самолет». Уточняется, что в то же время указанный спорный объект никогда не создавался как объект недвижимости, а земельный участок для строительства не предоставлялся. Разрешение на возведение спорного объекта предпринимателю не выдавалось.
«При таких обстоятельствах отсутствовали правовые основания для проведения государственной регистрации права собственности за ответчиками на спорный объект, в связи с чем, по мнению истца, имеются основании для признания зарегистрированного права собственности отсутствующим», - приводит суд позицию администрации.
Собственник «ЯК-40» возражал против удовлетворения требований администрации города. Он указывал на капитальность данного объекта и правомерность его создания. В связи с этими противоречиями была назначена судебная экспертиза, которая показала, что «ЯК-40» является стационарным объектом, конструктивные элементы которого прочно связаны фундаментом с землей, объект подключен к стационарным сетям инженерно-технического обеспечения, которые подключены, в свою очередь, к существующим городским сетям.
Рассмотрев материалы дела, суд отказал в удовлетворении требований о признании права собственности отсутствующим, но постановил обязать предпринимателя освободить земельный участок от спорных объектов.
Фото: Яндекс.Карты
Реклама
Как арендовать квартиру в Москве на выгодных условиях20.09.2021 07:53
Общество 20.09.2021 07:53
Концерт с фейерверком завершили день освящения Александро-Невского собора в Волгограде19.09.2021 23:38
Общество 19.09.2021 23:38
На концерт к храму Александра Невского пришли тысячи волгоградцев19.09.2021 20:38
Общество 19.09.2021 20:38
Патриарх Кирилл почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане19.09.2021 17:24
Общество 19.09.2021 17:24
В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за сутки19.09.2021 15:49
Общество 19.09.2021 15:49
Больше половины избирателей проголосовали в Волгоградской области19.09.2021 14:00
Общество 19.09.2021 14:00
Патриарх Кирилл прибыл в храм Александра Невского в Волгограде19.09.2021 10:01
Общество 19.09.2021 10:01
Инвалид взыскала с перевозчика 150 тысяч за падение в автобусе в Волгограде19.09.2021 08:10
Общество 19.09.2021 08:10
Патриарх Кирилл прилетел в Волгоград для освящения собора Александра Невского18.09.2021 19:05
Общество 18.09.2021 19:05
В Волгограде скончался 97-летний участник Сталинградской битвы18.09.2021 14:03
Общество 18.09.2021 14:03
Заражаться коронавирусом в Волгоградской области стали еще реже18.09.2021 11:51
Общество 18.09.2021 11:51
Дожди в Волгоградской области зарядят почти на всю неделю18.09.2021 10:47
Общество 18.09.2021 10:47
В Урюпинске на участках проверяют кровь избирателей18.09.2021 10:18
Общество 18.09.2021 10:18
В Волгограде репетируют световое шоу на стенах Александро-Невского собора17.09.2021 22:39
Общество 17.09.2021 22:39
Отдохнули по-соседски: этим летом волгоградцы предпочли ездить на небольшие расстояния17.09.2021 17:10
Общество 17.09.2021 17:10
Реклама