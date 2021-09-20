Кафе с самолетом «ЯК-40» попали под снос в Волгограде





Под снос попало кафе «Самолет» в Красноармейском районе Волгограда, на территории которого расположен настоящий пассажирский самолет «ЯК-40». Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд Волгоградской области постановил обязать индивидуального предпринимателя Сергея Сахарова в течение месяца со дня вступления решения в законную силу освободить земельный участок от расположенного на нем павильона кафе и самолета гражданской авиации путем сноса. У предпринимателя есть время на обжалование этого решения в апелляционной инстанции.

С иском в суд обратилась администрация Волгограда, которая просила признать отсутствующим у предпринимателя права собственности на вышеуказанные объекты и освободить от них земельный участок. Согласно сведениям ЕГРН, на праве собственности Сергею Сахарову принадлежит объект (сооружение) в виде конструкции самолета гражданской авиации «ЯК-40». Размещение указанного объекта осуществлялось на основании договора аренды земельного участка для размещения павильона-кафе «Самолет». Уточняется, что в то же время указанный спорный объект никогда не создавался как объект недвижимости, а земельный участок для строительства не предоставлялся. Разрешение на возведение спорного объекта предпринимателю не выдавалось.

«При таких обстоятельствах отсутствовали правовые основания для проведения государственной регистрации права собственности за ответчиками на спорный объект, в связи с чем, по мнению истца, имеются основании для признания зарегистрированного права собственности отсутствующим», - приводит суд позицию администрации.





Собственник «ЯК-40» возражал против удовлетворения требований администрации города. Он указывал на капитальность данного объекта и правомерность его создания. В связи с этими противоречиями была назначена судебная экспертиза, которая показала, что «ЯК-40» является стационарным объектом, конструктивные элементы которого прочно связаны фундаментом с землей, объект подключен к стационарным сетям инженерно-технического обеспечения, которые подключены, в свою очередь, к существующим городским сетям.

Рассмотрев материалы дела, суд отказал в удовлетворении требований о признании права собственности отсутствующим, но постановил обязать предпринимателя освободить земельный участок от спорных объектов.

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