Общество 20.09.2021 16:50
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20.09.2021 16:50
Научно-исследовательскому судну «Виктор Климов», которое было передано ученым Волгоградской области в июле текущего года, потребовался ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, Волгоградский филиал ФГБНУ «ВНИРО» ищет подрядчика для устранения выявленных дефектов на корабле в срок до 14 декабря текущего года. Начальная стоимость работ оценивается в 5 миллионов рублей.
Судно «Виктор Климов» было передано волгоградскому филиалу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и дислоцируется в Калаче-на-Дону. Два месяца назад научно-исследовательский корабль «Виктор Климов» заменил выработавшее свой ресурс судно «Профессор Лапицкий» 1973 года выпуска.
«Виктор Климов» моложе – судно создано в 1999 году. Малый рыболовный сейнер-траулер «Виктор Климов» оснащен улучшенным противопожарным оборудованием, высокотехнологичной навигационной системой, а также предусматривает возможность для проведения первичных работ по обработке рыбы. Корабль обладает гораздо большей вместимостью — это позволяет ученым проводить комплексные исследования расширенным составом, привлекать к экспедициям студентов и практикантов. Ранее отмечалось, что на его борту будут проводить оценку численности промысловых видов рыб, изучать сроки их созревания и размножения, динамики роста, выявлять объемы допустимых уловов в акватории Дона и Цимлянского водохранилища.
Согласно техническому заданию, планируются работы на корпусе, в частности по обследованию и обработке сварных швов, днища, воздушных отсеков, люков и различных деталей судна, замене протекторов, крепежа, ремонт кингстонного трубопровода, рулевого устройства и многое другое. По окончании ремонтных работ, список которых довольно большой, будет проведена окраска судна.
Фото с сайта администрации Волгоградской области
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