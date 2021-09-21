Общество 21.09.2021 13:28
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21.09.2021 13:28
Жители Ворошиловского района с удивлением узнали, что разбитая дорога, которую они долгое время просили отремонтировать администрацию, стала их общей долевой собственностью. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома № 10А по улице Ким, активную переписку с различными ведомствами по вопросу ремонта дороги они ведут уже год. «Мы обращались в нашу управляющую компанию, в администрацию района и в прокуратуру, но кроме обещаний ничего не получили», - рассказала жительница дома Ольга.
Больше всего их удивил ответ из прокуратуры. В письме им объяснили, что внутридворовой проезд по улице Ким вдоль домов №10А, 12 расположен на земельных участках, сформированных под придомные территории. "Данные земельные участки прошли кадастровый учет и находятся в общей долевой собственности владельцев помещений многоквартирных домов №10А, 12, 12А по ул. Ким", - сообщила в письме прокуратура Ворошиловского района. Примечательно, что никто из жильцов не был в курсе того, что им передали в собственность убитую дорогу. «Эта дорога длиной не больше 100 метров. Ямочный ремонт стоил бы дешевле потраченной на отписки бумаги»,- рассказали жильцы. Они не понимают, почему после длительной переписки они узнали такой важный факт только сейчас. По словам жильцов, ранее они обращались в администрацию Ворошиловского района и свою управляющую компанию.
В администрации Ворошиловского района им сообщили, что дорогу отремонтируют в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы", но когда конкретно это произойдет, не указали. «Управляющая компания Ворошиловского района» также повторила ответ администрации - благоустройство проведут в рамках вышеуказанной программы, но по мере финансирования. «Благоустройство - это хорошо, но дорога требует срочного ремонта. Сколько уже можно нас кормить обещаниями?», - задаются вопросом жильцы. К сожалению, они оказались не единственными, кто столкнулся с аналогичными проблемами. На разбитые дороги во дворах пожаловались в редакцию и жители Тракторозаводского района.
Так, возле дома № 10 по улице Дзержинского ямы настолько большие, что их невозможно ни объехать, ни обойти. А возле дома №11 по улице Дегтярева дорогой называют остатки асфальта и утрамбованный ногами и колесами песок. Жители даже не надеются, что в скором времени увидят в своем дворе дорожников.
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