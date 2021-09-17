Общество 17.09.2021 16:00
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17.09.2021 16:00
Изношенный участок трубопровода в рабочем поселке Светлый Яр капитально обновят по современной технологии, которая, как отмечают в областном комитете ЖКХ, ранее в Волгоградской области не применялась.
Перекладку 250-метрового отрезка трубопровода диаметром 600 мм проведут бестраншейным способом. Расположенную на глубине 6-7 метров трубу заменят в несколько этапов без отключения воды потребителям. Работы уже начались.
По новому методу внутри старой трубы после необходимой промывки от засоров и отложений сформируют новую из профиля ПВХ спирально-навивным методом. Монтаж профиля будет проводиться с помощью специализированной навивочной машины – она приедет в Светлый Яр на следующей неделе.
Герметичность трубы обеспечит внутренний двойной замок и специальный раствор, который заполнит межтрубное пространство. По мнению специалистов ЖКХ, такая конструкция способна выдержать даже 25-процентную деформацию стенок трубопровода.
Существующий трубопровод был запущен в 1974 году. Он изготовлен из железобетона и асбестоцемента. Участок, который планируют заменить, является подающим на канализационную насосную станцию КНС – 1, через которую осуществляется сбор сточных вод от 60% абонентов эксплуатирующей организации. Из-за высокого износа коммуникаций, который составляет свыше 90%, здесь часто случались аварии, для устранения которых приходилось ограничивать подачу воды населению.
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