



Изношенный участок трубопровода в рабочем поселке Светлый Яр капитально обновят по современной технологии, которая, как отмечают в областном комитете ЖКХ, ранее в Волгоградской области не применялась.

Перекладку 250-метрового отрезка трубопровода диаметром 600 мм проведут бестраншейным способом. Расположенную на глубине 6-7 метров трубу заменят в несколько этапов без отключения воды потребителям. Работы уже начались.





По новому методу внутри старой трубы после необходимой промывки от засоров и отложений сформируют новую из профиля ПВХ спирально-навивным методом. Монтаж профиля будет проводиться с помощью специализированной навивочной машины – она приедет в Светлый Яр на следующей неделе.

Герметичность трубы обеспечит внутренний двойной замок и специальный раствор, который заполнит межтрубное пространство. По мнению специалистов ЖКХ, такая конструкция способна выдержать даже 25-процентную деформацию стенок трубопровода.

Существующий трубопровод был запущен в 1974 году. Он изготовлен из железобетона и асбестоцемента. Участок, который планируют заменить, является подающим на канализационную насосную станцию КНС – 1, через которую осуществляется сбор сточных вод от 60% абонентов эксплуатирующей организации. Из-за высокого износа коммуникаций, который составляет свыше 90%, здесь часто случались аварии, для устранения которых приходилось ограничивать подачу воды населению.



