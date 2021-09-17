Общество

Рейды по профилактике несчастных случаев прошли на железнодорожных станциях в Волгоградской области

Общество 17.09.2021 11:14 Новости компаний
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17.09.2021 11:14 Новости компаний


В рамках профилактического месячника «Безопасную железную дорогу – детям» волгоградские железнодорожники и сотрудники транспортной полиции провели совместные рейды в районе станций Мечетка, Мариновка, Арчеда и Качалино в Волгоградской области. Главная цель – напомнить местным жителям о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов. 
В ходе мероприятий специалисты обследовали места несанкционированных переходов, а также раздали прохожим тематические памятки. Кроме того, участники рейдов проверили наличие информационных знаков и плакатов, а также техническое состояние пешеходных переходов через железную дорогу.
За 8 месяцев 2021 года на станциях Волгоградского региона ПривЖД было зафиксировано 12 случаев травмирования граждан. Напомним, согласно статистике, основной причиной несчастных случаев на стальной магистрали является хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

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