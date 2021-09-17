



В рамках профилактического месячника «Безопасную железную дорогу – детям» волгоградские железнодорожники и сотрудники транспортной полиции провели совместные рейды в районе станций Мечетка, Мариновка, Арчеда и Качалино в Волгоградской области. Главная цель – напомнить местным жителям о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов.

В ходе мероприятий специалисты обследовали места несанкционированных переходов, а также раздали прохожим тематические памятки. Кроме того, участники рейдов проверили наличие информационных знаков и плакатов, а также техническое состояние пешеходных переходов через железную дорогу.