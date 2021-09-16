Общество

МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской области

Общество 16.09.2021 12:01
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16.09.2021 12:01


Ночью и утром 17 сентября в Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 2 градусов ниже нуля. Об этом сегодня сообщило ГУ МЧС России по Волгоградской области. 
Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электронагревательных приборов.

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