МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской области

Общество 16.09.2021 12:01
0
16.09.2021 12:01
Ночью и утром 17 сентября в Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 2 градусов ниже нуля. Об этом сегодня сообщило ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электронагревательных приборов.
Реклама
Волгоградцев просят не верить фейкам о налоговом вычете по выписке из ПФР16.09.2021 17:21
Общество 16.09.2021 17:21
В Волгограде раскрошился мемориал на «Острове Людникова»16.09.2021 16:53
Общество 16.09.2021 16:53
В Волгограде в здании главных борцов с коронавирусом намечается ремонт16.09.2021 15:47
Общество 16.09.2021 15:47
Попечители утвердили творческую премию для ученых ВолГАУ16.09.2021 10:19
Общество 16.09.2021 10:19
Начальник отдела фонда капремонта в Волгоградской области оштрафован за волокиту16.09.2021 09:40
Общество 16.09.2021 09:40
"Покусала детей": в Волгоградской области в двух селах ликвидируют вспышки бешенства16.09.2021 08:36
Общество 16.09.2021 08:36
В Волгограде заморозились цены на бензин16.09.2021 08:17
Общество 16.09.2021 08:17
Волгоградские школьники остались без мини-каникул в дни выборов15.09.2021 19:14
Общество 15.09.2021 19:14
Малыш из Волгограда встал на ножки после самого дорогого укола в мире15.09.2021 18:01
Общество 15.09.2021 18:01
Водоканал Волжского переходит на «зеленую» энергетику15.09.2021 17:38
Общество 15.09.2021 17:38
Волгоградским выпускникам творческих колледжей могут дать отсрочку от армии при поступлении в вуз15.09.2021 16:23
Общество 15.09.2021 16:23
В Волгоградской области температура понизится до нуля15.09.2021 15:58
Общество 15.09.2021 15:58
Внутриквартальные дороги в Волжском отремонтируют по пилотной программе15.09.2021 15:50
Общество 15.09.2021 15:50
Богослужение в Александро-Невском соборе Волгограда начнется за день до открытия15.09.2021 15:07
Общество 15.09.2021 15:07
Жителей элитного поселка в Волгограде всполошили спасатели в противогазах15.09.2021 15:00
Общество 15.09.2021 15:00
Реклама