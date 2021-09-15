Малыш из Волгограда встал на ножки после самого дорогого укола в мире











В фонде «География добра» продемонстрировали успехи маленького волгоградца со СМА спустя 6,5 месяцев после самого дорогого укола в мире. На видео, предоставленном фондом, сообщает ИА «Высота 102», Артем Сармашов из Волгограда пытается встать на ножки – и у него это получается!

Напомним, сбор для маленького Артема Сармашова шел 103 дня. А на Старый Новый год анонимный благотворитель перечислил в Фонд 142 миллиона рублей на лекарство Zolgensma для ребенка со спинальной мышечной атрофией.

Мальчику поставили диагноз — спинальная мышечная атрофия – в октябре 2020 года. Это наследственное заболевание, когда происходит мутациями в гене SMN1. Болезнь приводит к постепенной атрофии мышц, человек теряет возможность ходить, а со временем сидеть самостоятельно, глотать, дышать. Раньше заболевание считалось неизлечимым. Но в последние годы в мире активно разрабатываются препараты против СМА, Zolgensma – один из них. Правда, укол этим препаратом стоит 160 миллионов рублей. но он постепенно возвращает малыша к нормальной жизни.

Мальчик научился самостоятельно вставать на ноги и держать опору. Причем прогресс родители и врачи стали замечать буквально через месяц после укола. Мама Артема, Екатерина, ведет в Instagram блог, где рассказывает о пути, который проходит их семья, об успехах сына, о лечении. Вместе с подписчиками она радовалась, как спустя месяц после Zolgensma сын научился держать в положении лежа разогнутую ногу, поднятую вверх, как стал вставать на колени у низкой опоры, быстрее ползать.

Родители не знают, следит ли за продолжением их истории человек, без которого все эти достижения были бы невозможны. Но в каждом своем обращении в соцсетях Екатерина благодарит «доброго волшебника» их семьи.

«Спасибо нашему главному волшебнику, который поверил в нас и сотворил настоящее волшебство, в которое до сих пор иногда сложно поверить. В нашей жизни есть место чуду, и наша история этому доказательство. Спасибо, что он выбрал именно Артёма и что появился так вовремя, — написала Екатерина Сармашова. — Если терапия начата до проявления болезни, то дети развиваются, как и их сверстники».

Напомним, в подобной же ситуации оказалась и семья, где воспитывается маленький Илья Шахов из Фролово. Неизвестный благотворитель также помог ребенку, в результате удалось собрать деньги на самый дорогой укол в мире.