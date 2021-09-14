Общество

Волгоградские общественники бьются за музей-заповедник «Сталинградская переправа»

Общество 14.09.2021 17:09
0
14.09.2021 17:09


Сегодня в Краснослободске прошла акция памяти воинов 13-й  Гвардейской стрелковой дивизии, ее командира Александра  Родимцева и панихида по погибшим воинам и мирным жителям. «Из-за пандемии мы ограничили круг участников, но проигнорировать эту знаменательную дату не могли. Каждый год мы, общественники города вместе с курсантами техникума речного транспорта,  собираемся на берегу Волги, именно в этом месте, где 79 лет назад в ночь с 14 на 15 сентября 1942  года дивизия совершила бросок с левого берега Волги в центр Сталинграда», -  сообщил ИА «Высота 102» организатор мероприятия  председатель правления волгоградского регионального отделения ООО «Российская экологическая независимая экспертиза» Владимир Полосухин. 

Курсанты колледжа подняли флаг Победы в память о героях, которые навеки покрыли себя неувядаемой славой. Дом Павлова, бои за центральный железнодорожный вокзал, Мамаев курган – героические страницы истории нашего города связаны с 13-й гвардейской дивизией», - говорили выступающие на митинге. Оценивая боевые действия бойцов, они  напомнили слова маршала Чуйкова: «Дрались с невиданным упорством. Если бы не дивизия Родимцева, то город оказался бы полностью в руках противника еще в сентябре».  Родимцеву тогда было 37 лет.
Общественники убеждены: подвиг дивизии, который золотыми страницами вписан в историю победы, должен быть увековечен. «Не один год мы бьемся за создание музея-заповедника «Сталинградская переправа» и памятника бойцам дивизии Родимцева, - говорит Владимир Полосухин. – Хотим, чтобы по пути огненного прорыва легендарной дивизии смогли пройти не только волгоградцы, но и гости города. 

По словам общественников, большая работа по формированию музея под открытым небом уже проведена. Забетонирована набережная, установлены три бетонных лестницы, ведущие к Волге, небольшой памятник Сталинградской переправе, флагшток со знаменем 13-й Гвардейской дивизии. Но масса организационных вопросов не решена. В 2017 году территория полуострова Обливной – территория Сталинградской переправы площадью 4 гектара -  перешла в постоянное пользование  природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Она нуждается в очистке от мусора, благоустройстве, что обусловлено отсутствием охраны этого исторического памятника природы и беспрепятственным проездом автотранспорта.
Общественники убеждены:  организация такого музея-заповедника будет значительным вкладом в духовно нравственное и патриотическое воспитание граждан России и привлечет туристов и паломников. Задача одна: знать и помнить. 

На фото:  Александр Родимцев в Сталинграде в 1942 году у своего штаба.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
14.09.2021 19:59
Общество 14.09.2021 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2021 19:07
Общество 14.09.2021 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2021 16:02
Общество 14.09.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2021 15:09
Общество 14.09.2021 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.09.2021 13:29
Общество 14.09.2021 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2021 12:47
Общество 14.09.2021 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2021 12:44
Общество 14.09.2021 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2021 11:33
Общество 14.09.2021 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2021 09:44
Общество 14.09.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2021 20:42
Общество 13.09.2021 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2021 20:02
Общество 13.09.2021 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2021 20:02
Общество 13.09.2021 20:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.09.2021 18:03
Общество 13.09.2021 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2021 17:26
Общество 13.09.2021 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2021 17:07
Общество 13.09.2021 17:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:59
Автосервис на территории бывшей психбольницы превратил жизнь волгоградцев в дурдомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
Огромную сцену устанавливают перед собором Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:27
Первый пошел: «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0Смотреть фотографии
18:00
Обанкротившийся совхоз-гигант под Волгоградом не привлек покупателейСмотреть фотографии
17:09
Волгоградские общественники бьются за музей-заповедник «Сталинградская переправа»Смотреть фотографии
16:30
Вернувшиеся из Токио двое волгоградских паралимпийцев получат пожизненную стипендию от 20 до 30 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:02
Кадетов казачьего корпуса в Волгоградской области перевели на дистант из-за COVID-19Смотреть фотографии
15:45
Тягач вылетел с трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
Волгоградская область представила свой туристический потенциал на форуме «Отдых Leisure 2021»Смотреть фотографии
14:41
Угонщик в Волгоградской области врезался в стену домаСмотреть фотографии
13:41
Заводчане в Волжском разоблачили «грязный» фейк о подкупе перед выборамиСмотреть фотографии
13:29
Первый в Волгограде аквапарк не проработал и месяца после открытияСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский облкомздрав озвучил список поликлиник с дистанционными помощниками врачейСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области зафиксировано снижение новых случаев коронавирусаСмотреть фотографии
12:44
Новый детсад в Урюпинске Волгоградской области достроят по нацпроекту до 1 ноябряСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде «Жигули» опрокинули внедорожник: пострадали три человекаСмотреть фотографии
11:33
Волгоградцев пугают ценами на картофельСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом медработника уличили в массовой подделке документов о вакцинацииСмотреть фотографии
09:44
Учения по «угону» дронов проходят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области курортный поезд застрял на 2 часаСмотреть фотографии
08:45
Под Волгоградом в огне сгорел мужчинаСмотреть фотографии
20:42
В Подмосковье умер бывший руководитель ассоциации муниципальных образований Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:02
Волгоградка судилась из-за фейковых долгов и победилаСмотреть фотографии
20:02
Театр онлайн:«Ростелеком» обеспечит трансляцию спектакля для подростков «ЛисPEACE»Смотреть фотографии
18:03
«Сегодня похоронили Витю»: знаменитый ансамбль Волгоградской области самораспустился из-за коронавирусаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде водителю троллейбуса не удалось избежать ДТПСмотреть фотографии
17:26
Волгоградским паралимпийцам вручил награды Владимир ПутинСмотреть фотографии
17:07
Из-за аномально низкого уровня воды в Волге заменили теплоходы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:43
Крушат трибуны и поливают газон: демонтаж стадиона «Трактор» в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгограде проходит Всероссийская акция «Помоги первым!»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 