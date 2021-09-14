Общество 14.09.2021 17:09
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14.09.2021 17:09
Сегодня в Краснослободске прошла акция памяти воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, ее командира Александра Родимцева и панихида по погибшим воинам и мирным жителям. «Из-за пандемии мы ограничили круг участников, но проигнорировать эту знаменательную дату не могли. Каждый год мы, общественники города вместе с курсантами техникума речного транспорта, собираемся на берегу Волги, именно в этом месте, где 79 лет назад в ночь с 14 на 15 сентября 1942 года дивизия совершила бросок с левого берега Волги в центр Сталинграда», - сообщил ИА «Высота 102» организатор мероприятия председатель правления волгоградского регионального отделения ООО «Российская экологическая независимая экспертиза» Владимир Полосухин.
Курсанты колледжа подняли флаг Победы в память о героях, которые навеки покрыли себя неувядаемой славой. Дом Павлова, бои за центральный железнодорожный вокзал, Мамаев курган – героические страницы истории нашего города связаны с 13-й гвардейской дивизией», - говорили выступающие на митинге. Оценивая боевые действия бойцов, они напомнили слова маршала Чуйкова: «Дрались с невиданным упорством. Если бы не дивизия Родимцева, то город оказался бы полностью в руках противника еще в сентябре». Родимцеву тогда было 37 лет.
Общественники убеждены: подвиг дивизии, который золотыми страницами вписан в историю победы, должен быть увековечен. «Не один год мы бьемся за создание музея-заповедника «Сталинградская переправа» и памятника бойцам дивизии Родимцева, - говорит Владимир Полосухин. – Хотим, чтобы по пути огненного прорыва легендарной дивизии смогли пройти не только волгоградцы, но и гости города.
По словам общественников, большая работа по формированию музея под открытым небом уже проведена. Забетонирована набережная, установлены три бетонных лестницы, ведущие к Волге, небольшой памятник Сталинградской переправе, флагшток со знаменем 13-й Гвардейской дивизии. Но масса организационных вопросов не решена. В 2017 году территория полуострова Обливной – территория Сталинградской переправы площадью 4 гектара - перешла в постоянное пользование природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Она нуждается в очистке от мусора, благоустройстве, что обусловлено отсутствием охраны этого исторического памятника природы и беспрепятственным проездом автотранспорта.
Общественники убеждены: организация такого музея-заповедника будет значительным вкладом в духовно нравственное и патриотическое воспитание граждан России и привлечет туристов и паломников. Задача одна: знать и помнить.
На фото: Александр Родимцев в Сталинграде в 1942 году у своего штаба.
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