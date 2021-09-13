Волгоградка судилась из-за фейковых долгов и победила





70-летняя жительница Волгоградской области Тамара Александровна В., проживающая в станице Качалинская Иловлинского района, поделилась своим опытом в возвращении незаконно снятых денег с карты. Так женщина откликнулась на публикацию ИА «Высота 102» , в которой рассказывалось о злоключениях медсестры из Котово, пострадавшей из-за чужих долгов. «Не надо тратить время на бесполезные переписки – нужно сразу обращаться в суд, - посоветовала героине публикации информагентства пенсионерка. – Только от этого будет толк».

По словам Тамары Александровны, с подобной проблемой она сталкивалась дважды за последние несколько лет. «Я жила раньше в квартире в Дзержинском районе Волгограда, у меня был еще дом. Несколько лет назад продала сначала дом. А потом в течение нескольких лет с меня по решению судов снимали деньги якобы за обслуживание газового оборудования. Не счесть, сколько раз я и отправляла, и привозила документы в газоснабжающую организацию, доказывающие, что я уже давно не являюсь владельцем дома. Все было бесполезно. Раз в год с меня снова снимали деньги за одно и то же», - рассказала Тамара Александровна свою историю.

Когда женщина продала свою квартиру, она снова оказалась в подобной ситуации. «Перед сделкой я погасила долг за коммуналку за два последних месяца и со спокойной душой продала квартиру, - повествует пенсионерка. – И тут вдруг с моей карты снова снимают деньги – оказалось, за тот же якобы долг!». К тому времени Тамара Александровна уже обосновалась в станице Качалинской и ей пришлось несметное количество раз ездить в Волгоград, чтобы снова и снова доказывать отсутствие у нее каких-либо долгов.

Только после того, как ей удалось отстоять свою правоту в суде, ей возвратили незаконно списанные деньги. «За фейковый долг за квартиру мне вернули около 25 тысяч рублей, за обслуживание газового оборудования дома, который уже давно мне не принадлежит, я тоже получила часть суммы», - рассказала женщина.

При этом она до сих пор жалеет, что она не смогла предъявить к организациям, которые лишали ее денег и нервов из-за чужих долгов, требований о возмещении морального ущерба. «Мне нужно было собирать все билеты, чеки на поездки в Волгоград, справки у врачей, к которым я обращалась после очередной нервотрепки и попыток доказать, что я ничего никому не должна. Но тогда у меня не было опыта в подобных делах. Поэтому советую делать это всем, кто уже оказался или окажется в подобной ситуации», - заявила Тамара Александровна.



