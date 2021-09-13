«Сегодня похоронили Витю»: знаменитый ансамбль Волгоградской области самораспустился из-за коронавируса





Знаменитый в Урюпинске народный ансамбль «Хоперские рассветы» прекратил свое существование. Как рассказала ИА «Высота 102» художественный руководитель ансамбля Валентина Николаевна Пономарева, которая бессменно занимала этот пост около 26 лет, такое решение приняли артисты из-за ситуации, связанной с коронавирусом. «Очень страшно стало в последнее время – люди болеют и умирают. Вот сегодня мы похоронили нашего солиста Виктора Болотова, он умер от ковида. Еще один наш артист попал в больницу. Нас все меньше и меньше остается. Мы с большим сожалением принимали такое решение. Может, когда ситуация и наладится, снова начнем работать», - пояснила Валентина Николаевна.





Ансамбль «Хоперские рассветы» известен не только в нашей области, но и за ее пределами. Артисты исполняют русские народные песни и танцы, произведения собственного сочинения, без этого коллектива трудно было представить себе какой-либо праздник в Урюпинске. «Хоперские рассветы» - неоднократный лауреат и победитель различных смотров-конкурсов, часто выступал и в Волгограде. Коллектив прославился своими частушками «под бутылки», немало песен артисты посвятили своему родному краю – «На Хопре», «Хопер-река», «Я из города Урюпинска» и т.д.







