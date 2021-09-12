Фестиваль к 800-летию Александра Невского открылся в Волгограде

Общество 12.09.2021 09:35
0
12.09.2021 09:35
«Александр Невский. Духовный путь сквозь века» - так называется фестиваль, который открылся в Волгограде в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого полководца и государственного деятеля. Как сообщили в обладминистрации, на сцене Волгоградской филармонии выступят приглашенные артисты, прозвучат мировые премьеры.
В первый день работы фестиваля волгоградцы услышали кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский», созданную на основе музыки к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна. Также прозвучала мировая премьера - кантата «Хранители Руси» московского композитора Валерии Бесединой. Она рассказывает о подвигах предков, собирательным образом которых является личность Александра Невского. Также на концерте звучали произведения для большого симфонического оркестра композитора из Санкт-Петербурга Игоря Воробьева «Усть-Ижорская фантазия» и симфоническая фреска «Икона» ростовского композитора Геннадия Толстенко.
Сегодня в ЦКЗ с сольным концертом выступит Московский государственный академический камерный хор. Хор Минина исполнит духовную музыку отечественных композиторов и народные песни.
В пятницу, 17 сентября, в концертном зале Волгоградской филармонии выступит Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко.
Завершится фестиваль «Александр Невский. Духовный путь сквозь века» 18 сентября музыкальным спектаклем «Дом у дороги». Поэма Александра Твардовского, переложенная на музыку Валерия Гаврилина, рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. В подготовке задействованы Волгоградский академический симфонический оркестр, НЭТ и «Царицынская опера».
Напомним, 19 сентября в Волгограде будет освящен кафедральный собор Александра Невского, который построили за пять лет на добровольные пожертвования.
Реклама
В Волгограде торжественно погасили марку к 800-летию со дня рождения Александра Невского12.09.2021 14:46
Общество 12.09.2021 14:46
Все сместилось: грибной сезон в Волгоградской области начался с опозданием из-за летней жары12.09.2021 10:01
Общество 12.09.2021 10:01
Ярмарка мастеров и фестиваль вина: Волгоград отмечает День города11.09.2021 17:56
Общество 11.09.2021 17:56
«Пупок, торгушка, набка»: эти слова поставят в тупик любого туриста в Волгограде11.09.2021 14:36
Общество 11.09.2021 14:36
Теплую погоду пообещали волгоградцам в День города11.09.2021 09:51
Общество 11.09.2021 09:51
На территории Волгоградской области продолжается реализация программы модернизации уличного освещения10.09.2021 20:33
Общество 10.09.2021 20:33
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области отдала свою премию детскому фонду10.09.2021 20:02
Общество 10.09.2021 20:02
В Волгограде наградили полицейских за поимку трех разбойников и избившего диджея хулигана10.09.2021 16:37
Общество 10.09.2021 16:37
В Волгоградской области 28 классов перевели на дистанционку из-за коронавируса10.09.2021 15:23
Общество 10.09.2021 15:23
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области получит 50 тысяч рублей за заслуги10.09.2021 14:36
Общество 10.09.2021 14:36
Генералы ФСБ и МВД встретились на соревнованиях в Волгограде10.09.2021 13:37
Общество 10.09.2021 13:37
В Волгограде появятся новые остановки по требованию10.09.2021 11:41
Общество 10.09.2021 11:41
Без интриги: в Волгоградской области выбрали председателя Общественной палаты10.09.2021 11:36
Общество 10.09.2021 11:36
В Волгограде сегодня почтят память погибшего министра МЧС10.09.2021 08:38
Общество 10.09.2021 08:38
Потребители города Ленинск Волгоградской области подключены по программе догазификации09.09.2021 19:07
Общество 09.09.2021 19:07
Реклама