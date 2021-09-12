Фестиваль к 800-летию Александра Невского открылся в Волгограде





«Александр Невский. Духовный путь сквозь века» - так называется фестиваль, который открылся в Волгограде в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого полководца и государственного деятеля. Как сообщили в обладминистрации, на сцене Волгоградской филармонии выступят приглашенные артисты, прозвучат мировые премьеры.

В первый день работы фестиваля волгоградцы услышали кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский», созданную на основе музыки к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна. Также прозвучала мировая премьера - кантата «Хранители Руси» московского композитора Валерии Бесединой. Она рассказывает о подвигах предков, собирательным образом которых является личность Александра Невского. Также на концерте звучали произведения для большого симфонического оркестра композитора из Санкт-Петербурга Игоря Воробьева «Усть-Ижорская фантазия» и симфоническая фреска «Икона» ростовского композитора Геннадия Толстенко.

Сегодня в ЦКЗ с сольным концертом выступит Московский государственный академический камерный хор. Хор Минина исполнит духовную музыку отечественных композиторов и народные песни.

В пятницу, 17 сентября, в концертном зале Волгоградской филармонии выступит Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко.

Завершится фестиваль «Александр Невский. Духовный путь сквозь века» 18 сентября музыкальным спектаклем «Дом у дороги». Поэма Александра Твардовского, переложенная на музыку Валерия Гаврилина, рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. В подготовке задействованы Волгоградский академический симфонический оркестр, НЭТ и «Царицынская опера».

Напомним, 19 сентября в Волгограде будет освящен кафедральный собор Александра Невского, который построили за пять лет на добровольные пожертвования.



