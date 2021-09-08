Регоператор в Волгограде опроверг обвинения главы Росприроднадзора

Общество 08.09.2021 16:10
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08.09.2021 16:10
ООО «Ситиматик-Волгоград» не обладает данными о выявлении недочетов в ходе проверки Росприроднадзора, а информация о препятствовании осмотрам площадок временного накопления отходов не соответствует действительности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в ответ на редакционный запрос.
В компании пояснили, что плановая проверка Росприроднадзора проходит на перегрузочном пункте на улице Химзаводской, 2 с 31 августа по 13 сентября. По мнению регоператора, все требования и обязательства со стороны «Ситиматик-Волгоград» касательно проверки выполнены. В частности, инспекторам обеспечен полный доступ на площадку объекта в сопровождении представителя компании, необходимые документы предоставлены. Дополнительные бумаги, которые были запрошены в ходе проверки, «Ситиматик-Волгоград» предоставит до ее окончания. Итоги проверки будут известны по ее окончании и указаны в акте проверки Росприроднадзора.
В пресс-службе регионального оператора отметили, что площадки временного накопления (ПВН) отходов не относятся к перегрузочному пункту (объекту проверки). «Это транспортные перегрузочные пункты, которые не являются объектами федерального контроля, – сказано в ответе на запрос. – Инспекторы проводили осмотр ПВН самостоятельно, без участия сотрудников «Ситиматик-Волгоград». Информация о том, что «Ситиматик-Волгоград» препятствовало доступу представителей Росприродназора на объект, не соответствует действительности».
В компании также подчеркнули, что «Ситиматик-Волгоград» стремится к максимально открытой и прозрачной деятельности, нацелены на содействие и готовы предоставить любую информации в рамках закона и плановой проверки.
Напомним, днем 7 сентября руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала в своем аккаунте Instagram информацию о том, что «Ситиматик-Волгоград» препятствует проведению проверки. «Работаем уже 6 дней, но компания так и не предоставила больше половины нужных документов, – написала Радионова. – «Ситиматик-Волгоград» мешает осмотрам площадок временного накопления отходов. Работать в полной мере инспекторы не могут. Хочу предупредить, что ничего спрятать не получится, а препятствование законной деятельности госоргана преследуется по закону».
Фото: Instagram Светланы Радионовой.
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