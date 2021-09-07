Общество

Под Волгоградом отара овец погубила посадки лука на 1 млн рублей

Общество 07.09.2021 16:06
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07.09.2021 16:06


Свыше миллиона рублей по решению суда придется выплатить хозяину отары овец, которая уничтожила урожай лука в Ленинском районе. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, владелец стада должен компенсировать главе крестьянского фермерского хозяйства причиненный ущерб в виде расходов на приобретение семян лука и его выращивание в размере 285 996 рублей и упущенной выгоды - 744 120 рублей из-за срыва исполнения договора на поставку свежих овощей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Фермер пояснил суду, что в марте текущего года он приобрел 34 кг семян лука, провел работы по вспашке и удобрению земли, установил систему орошения, высадил семена и прополол всходы. Лук выращивался на землях сельхозназначения площадью 8 га. ЧП произошло 23 мая. В результате безнадзорного выпаса отары овец в количестве примерно 600 голов, было нарушено ограждение, в результате скот зашел на посевы репчатого лука, что привело к их повреждению в объеме 40%.
В связи с указанным происшествием был составлен акт на списание погибших площадей овощных культур и подано заявление в ОМВД России по Волгоградской области в Ленинском районе.
На суд владелец отары не явился. 
Фото из архива "Высоты 102"

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