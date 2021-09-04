Общество 04.09.2021 15:43
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04.09.2021 15:43
Узаконить построенные коттеджи в поселке «Белая дача» пообещал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров местным жителям. Глава региона нанес неожиданный визит, когда владельцы приговоренных к сносу домов встречались с замруководителя аппарата губернатора Натальей Лисименко и депутатом облдумы Михаилом Струком.
Бочаров проводил традиционный рабочий объезд и заехал на «Белую дачу» в Среднеахтубинском районе. Губернатор пообщался с жителями поселка и пояснил, что та проблема с, которой они столкнулись, не единична. «Да, ситуация здесь у вас непростая, но то, что мы решим эту проблему, у меня нет никакого сомнения, – сказал глава региона. – Но сделать надо так, чтобы и через 10 лет никто не пришел. Чтобы чувствовали вы себя спокойно, получив свой документ, который будет определять вашу собственность, чтобы никто не задал вам глупых вопросов: а почему и как? Нам нужно найти решение, которое позволит вас защитить, и не только вас, а еще много-много людей, которые по тем или иным причинам в Среднеахтубинском, Светлоярском, Ленинском районах построили жилье, и которое находится в не очень комфортном положении».
В Волгоградской области насчитывается 50 подобных объектов, в отношении которых властям необходимо разработать механизмы, чтобы защитить права жителей. Андрей Бочаров напомнил, что в регионе уже есть опыт решения сложных задач по восстановлению прав граждан – в 2014 году в области выло выявлено 110 проблемных домов, 10 тысяч семей дольщиков оказались в сложной ситуации. Спустя семь лет 90 домов достроены, 8375 семей получили свои квартиры.
Напомним, ранее Краснослободский районный суд по иску районной прокуратуры признал дома в «Белой даче» построенными незаконно – их возвели на земле сельскохозяйственного назначения, не предназначенной для ИЖС. Обязанность по сносу построенных в начале 2010-х годов домов возложена на их владельцев. Решение Краснослободского райсуда оставил в силе Волгоградский областной суд. С тех пор владельцы домов живут в ожидании судебных приставов. Все это время жители поселка жалуются во все инстанции, обращались и к президенту России, чтобы сохранить право на свои дома, которые прошли без проблем процесс регистрации в многочисленных структурах. В начале августа над решением проблемы начала работать межведомственная группа, куда вошли представители областной администрации и прокуратуры региона.
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