



Сегодня к собственникам коттеджей в поселок «Белая дача» нагрянул неожиданные гости. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, здесь прошло выездное совещание с участием первого заместителя прокурора Волгоградской области Светланы Чиженьковой и и.о. вице-губернатора Волгоградской области Натальи Лисименко.

Обсуждали наболевшее – вопрос урегулирования ситуации, сложившейся в связи с возведением несколько лет назад объектов дачного некоммерческого партнерства «Белая дача» на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

«В настоящее время проверка организована силами аппарата прокуратуры Волгоградской области. Проводится ревизия каждого построенного объекта, даётся оценка ситуации по каждому гражданину в целях недопущения нарушения жилищных прав с одновременным соблюдением требований природоохранного законодательства», - прокомментировали итог встречи в надзорном органе.





Напомним, ранее Краснослободский районный суд по иску районной прокуратуры признал дома в «Белой даче» построенными незаконно – их возвели на земле сельскохозяйственного назначения, не предназначенной для ИЖС. Обязанность по сносу построенных в начале 2010-х годов домов возложена на их владельцев. Решение Краснослободского райсуда оставил в силе Волгоградский областной суд. С тех пор владельцы домов живут в ожидании судебных приставов. Все это время жители поселка жалуются во все инстанции, обращались и к президенту России, чтобы сохранить право на свои дома, которые прошли без проблем процесс регистрации в многочисленных структурах. Некоторые владельцы коттеджей, чтобы перебраться на природу, даже продавали свое единственное жилье. О том, что дома были построены незаконно, они узнали уже после приобретения недвижимости.

Недавно один из собственников коттеджа самостоятельно снес свое жилье. После этого распространились слухи, что власти уничтожают весь поселок. Однако выяснилось, что владелец коттеджа исполнил решение суда по собственному желанию, так как из-за ограничений ему заблокировали выезд за границу. Кроме того, в начале июне в этом доме произошел пожар и сгоревшее жилье было небезопасным.

Фото прокуратуры Волгоградской области, ЦИАН.



