В центре Волгограда изменится схема движения из-за ремонта теплосети

Общество 04.09.2021 09:26
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04.09.2021 09:26
На тепловой сети по ул. Советской в Волгограде пройдет плановая замена ветхих участков трубопровода диаметром 500 мм. Для обеспечения безопасности на время производства работ изменится схема движения транспорта по вышеуказанной улице в границах ул. 7-й Гвардейской и 13-й Гвардейской дивизии, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Решение о проведении ремонтных работ принято по результатам гидравлических испытаний на сети. Слабые места были выявлены на участке трубопровода в границах от 13-й Гвардейской дивизии до ул. 7-й Гвардейской – он был продолжен порядка 40 лет назад и капитально не ремонтировался.
Напомним, улицу Советскую перекапывают уже не первый раз. Однако в мэрии заверили, что состояние участка теплотрассы по ул. Советской от ул. Володарского до ул.13-ой Гвардейской дивизии, обновленного в 2018 году, нареканий при проверке не вызвало.
По информации ООО «Концессии теплоснабжения», замену двух фрагментов трубопровода специалисты проведут с 5 по 12 сентября - в этот период на ул. Советской будет работать тяжелая спецтехника. Ресурсоснабжающая организация взяла на себя обязательства восстановить дорожное полотно по всей протяженности участка.
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