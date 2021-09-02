Вышел из больницы и потерялся: в Волгограде охранник помог найти пропавшего пенсионера





В Волгограде удалось разыскать пропавшего 80-летнего мужчину. Владимир Петрович Картамышев выписался из больницы и исчез. О его местонахождении не было известно более 12 часов. К поиску после обращения родственников подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В организации рассказали, что при себе у потерявшегося не было ни денег, ни документов, ни телефона. Дедушка был дезориентирован и не знал города. Кроме того, Владимир Петрович нуждался в приеме медикаментов, которых при себе у него не было. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Волгоград выехали в район, где мужчину видели последний раз, стали опрашивать прохожих, показывая им фотографию пенсионера. Похожего на разыскиваемого пенсионера человека позднее заметил охранник из жилищного комплекса "Бейкер стрит" и предложил ему помощь, после чего передал информацию сотрудникам ППС. В полиции уже знали о пропаже мужчины. Полицейские позвонили на телефон горячей линии "Лизы Алерт" и сообщили о том, что потерявшийся находится с ними.

Владимир Петрович был найден в 4 километрах от предполагаемого места пропажи. Столько он прошел, плохо понимая, где находится.

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" выражает благодарность охраннику жилищного комплекса "Бейкер стрит" и сотрудникам ППС Дзержинского района за отзывчивость, бдительность и внимательность к человеку, попавшему в беду.

Фото "Лиза Алерт" ВК.