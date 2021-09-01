На трассе Волгоградской области выбросили туши зараженных животных





На территории Черкесовского сельского поселения Новоаннинского района Волгоградской области объявлен карантин в связи с обнаружением зараженных АЧС трупов животных. На районной ветстанции ИА «Высота 102» пояснили, что трупы трех свиней нашли на трассе. «Неизвестно, кто их выбросил. Лабораторное исследование подтвердило худшее – свиньи были заражены вирусом АЧС», - рассказали в районной станции по борьбе с болезнями животных. Из-за происшествия на территории сельского поселения проведут комплекс мероприятий по ликвидации инфицированных вирусом туш животных и предотвращению распространения возбудителя. В частности, вводится наблюдение за состоянием свиней в частных подворьях хутора, будут исследованы леса в поисках павших диких животных. Однако отчуждение свиней в хуторе производиться не будет, подчеркнули в администрации сельского поселения. «Мертвых свиней нашли не в нашем хуторе, просто участок около трассы относится к территории нашего поселения. Будем надеяться, что поголовье домашних свиней окажется здоровым», - пояснили здесь.

Как пояснили в комитете ветеринарии Волгоградской области, сотрудники ветеринарной службы оперативно выполнили весь комплекс необходимых мероприятий: место обнаружения продезинфицировано, туши уничтожены. Облкомветеринарии готовит документы для установления локального карантина в выявленном эпизоотическом очаге, при этом в ведомстве подтвердили, что отчуждение свиней не планируется.

Напомним, в Волгоградской области с начала года обнаружили уже несколько очагов АЧС в Среднеахтубинском, Ленинском, Серафимовичском, Кумылженском, Котовском районах, а также на территории острова Сарпинский в Волгограде. Власти провели мероприятия по отчуждению поголовья домашних свиней, людям обещали выплатить компенсации.



