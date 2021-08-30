Общество 30.08.2021 21:21
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30.08.2021 21:21
Не входящие в крупные федеральные сети аптеки Волгограда так и не начали дистанционную торговлю лекарствами спустя полтора года после подписания соответствующего закона. Внедрение курьерской доставки местные организации не планируют и сразу после смягчения правил выдачи разрешений дистанционную продажу с 1 сентября. Согласно постановлению правительства РФ несетевые аптеки смогут торговать без собственных сайтов через маркетплейсы, при этом цены на онлайн-площадке не должны превышать стоимость оффлайн.
Жители Волгограда и области сейчас могут купить лекарства с доставкой на дом только в крупных сетях, аптеки которых представлены в регионе. Как правило, организации используют возможности сервисов курьерской доставки, в том числе, такси. Доставка – удовольствие платное, стоимость которого начинается от 169 рублей за один заказ. Впрочем, для тех, кто лечится на дому от коронавируса и не имеет возможности попросить друзей или родственников купить и принести таблетки, это может стать единственным выходом.
Сугубо волгоградские аптеки, у которых менее 10 филиалов и нет сайтов, до 1 сентября 2021 торговать дистанционно не могут. Но уже послезавтра правила меняются, и такие фармацевтические организации вправе выйти в онлайн через маркетплейсы. Однако таких планов у аптек нет. Так, в аптеке «Леко» на улице Советской, 17 фармацевт сообщила, что курьерской доставки сейчас нет, и в ближайшее время она не появится. Аналогичный ответ дали и в аптеке «Калинка» на улице Ростовской, 2К.
Не торопятся с получением разрешений на дистанционную продажу и волгоградские сети аптек. Оператор фармацевтической сети «34Плюс» сообщила, что дистанционной торговлей организация не занимается. Покупатель может только собрать в корзину необходимые лекарства и забронировать их с последующим визитом в выбранную торговую точку и выкупом. Аналогичную схему реализуют в сетях «Медуница» и «Волгофарм», куда ИА «Высота 102» отправило запросы с просьбой рассказать о планах по дистанционной продаже лекарств.
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