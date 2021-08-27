Банк «Открытие»: больше половины жителей юга не готовы платить за просмотр кинофильмов





51% жителей Южного федерального округа предпочитают бесплатно смотреть фильмы, а 13% не располагают деньгами для оплаты доступа к онлайн-кинотеатрам. Регулярно платить за просмотр кино готовы лишь 13%, еще 24% могут тратиться время от времени только на особо важные по их мнению картины. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Дню российского кино 27 августа.

Неудивительно, что при таком отношении к платному просмотру фильмов любители кино весьма терпимо относятся к видеопиратству в кино. 55% сообщили о безразличном отношении к этой проблеме. 24% относятся к видеопиратству положительно, поскольку торренты помогают найти любое кино. Нарушением закона деятельность видеопиратских ресурсов считают только 21%.

45% опрошенных заявили, что смотрят кино каждый день. Еще 28% смотрят фильмы два-три раза в неделю, а 15% - раз в неделю. 12% заявили, что смотрят кино не чаще, чем раз в месяц, либо вообще не смотрят кинофильмы.

Не ходят в кинотеатры, а смотрят кино дома по телевизору или на компьютере 31% респондентов. Они отметили, что в период пандемии COVID-19 стали реже посещать кинотеатры, тем не менее более трети (35%) продолжают делать это регулярно.

48% южан время от времени пользуются онлайн-кинотеатрами. Их постоянными подписчиками являются 19% опрошенных. 29% опрошенных сказали, что не пользуются онлайн-кинотеатрами. Еще 4% не знают об их существовании.

В тройку самых популярных онлайн-кинотеатров входят «Кинопоиск HD» (27%), ivi (25%), и «Okko» (12%).

26% жителей округа из-за пандемии стали пользоваться онлайн-кинотеатрами чаще. Еще 9% начали пользоваться ими только после начала пандемии. 29% пользовались этим способом просмотра кино до пандемии и пользуются сейчас. Еще 24% не пользовались до пандемии и не пользуются сейчас. 1% на пандемии стали пользоваться онлайн-кинотеатрами реже, еще 11% перестали пользоваться вовсе, потому что не хотят тратить деньги на эти цели.





*Опрос проводился 19-24 августа 2021 года среди 1000 жителей в возрасте 18-65 лет жителей городов всех регионов России.