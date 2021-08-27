Общество 27.08.2021 12:31
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27.08.2021 12:31
В Волгоградской области продолжается рост суточной заболеваемости коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, так, выявлено 355 новых случаев по итогам минувших суток. Это – самый высокий показатель за все время пандемии. Накануне сообщалось о 353 заболевших. Всего в регионе уже зафиксировано 80305 случаев коронавируса. Также стало известно еще о 16 скончавшихся от страшной инфекции. Всего в регионе уже 2231 человек умер от COVID-19.
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