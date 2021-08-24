Под Волгоградом грузовик столкнулся с рейсовым автобусом





Два человека пострадали в результате столкновения грузовика "DAF" и рейсового автобуса в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла утром на 918 км автодороги "Тамбов-Волгоград-Астрахань" в Иловлинском районе.

По предварительной информации, 51-летний водитель грузовика, следовавшего в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автобусом "Higer" под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП 27-летний и 43-летний пассажиры с травмами доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области