Под Волгоградом грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

Происшествия 24.08.2021 10:46
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24.08.2021 10:46
Два человека пострадали в результате столкновения грузовика "DAF" и рейсового автобуса в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла утром на 918 км автодороги "Тамбов-Волгоград-Астрахань" в Иловлинском районе.
По предварительной информации, 51-летний водитель грузовика, следовавшего в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автобусом "Higer" под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП 27-летний и 43-летний пассажиры с травмами доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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