Общество 23.08.2021 13:41
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23.08.2021 13:41
Победителем ультрамарафона полупустынных степей Elton Salt Ultra (201 км) вокруг озера Эльтон в Палласовском районе Волгоградской области стал бегун из Пермского края Артем Сыстеров. Он опередил почти сотню других участников, некоторые из которых сошли с дистанции, рассчитанной на 28 часов, еще на середине пути. Забег Moon Light Race на 90 км первым преодолел Григорий Сабиров из Москвы, эстафету Hot Road (61 км) выиграл Александр Татарнев из Ростовской области.
Помимо ультрамарафона в рамках соревнований Elton Ultra 21-22 августа проводились забеги на дистанции длиной 21 км, эстафета 90 км + 61 км + 21 км с общим командным зачетом. Впервые в мире на Elton Ultra состоялась кибергонка Cyber Virtual Race на 11 км с дополненной реальностью – победителем стал Руслан Мухомеджан. В соревнованиях приняли участие бегуны из 59 регионов России и 10 других стран, в том числе Мексики и Германии.
Проведение столь значимого спортивного мероприятия возле природной достопримечательности Волгоградской области лишний раз доказывает, что регион обладает большим туристическим потенциалом.
«Ультрамарафон в зоне полупустынь – это экстрим на грани выживания. Говорю это, как человек, имеющий определенный опыт, – прокомментировал депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко, который неоднократно участвовал в марафонах. – А Эльтон – фантастическое место, уникальное. Ультрамарафон способствует его популяризации. Конечно, здесь надо развивать уровень сервиса, туристическую инфраструктуру, транспортную доступность. Чтобы не только марафонцы, которые выносливы и готовы ко всему, приезжали, но и обычные туристы со всей России и мира».
Парламентарий считает, что давно назрела необходимость разработать отдельную программу по развитию туристической привлекательности Эльтона и вывести ее на федеральный уровень.
Фото: сообщество "Эльтон Ультра", ВКонтакте; фотоархив Олега Савченко.
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