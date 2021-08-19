Происшествия

«Это был гидроудар»: в Волгограде затапливает аварийные дома

Происшествия 19.08.2021 13:38
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19.08.2021 13:38


Очередная коммунальная катастрофа случилась в аварийных домах в Кировском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, утром около домов №27, 29, 31 и 33/1 по ул. Воронкова появились сначала ручейки, соединившиеся затем  в поток воды, который  вылился на проезжую часть. Но самое страшное, по словам волгоградцев, что вода появилась и в квартирах. «У кого деревянные полы, вода уже хлюпает под ногами. Мы уже звонили в управляющую компанию, просили прислать аварийку. Но пока никакого толку. Воду в домах отключили, а она прибывает как-будто из-под земли. Видимо, прорвало трубу, а у наших домов нет фундамента, вот вода квартиры и заливает. Мы боимся, что наши дома просто рухнут!», - обращаются волгоградцы с мольбами о помощи. 

Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось дозвониться в УК «Жилищный стандарт», которая должна обслуживать эти дома. Сигнал о происшествии передан в администрацию Волгограда. 
Между тем, жители уточнили, что фонтан бьет между домом №27 и детской поликлиникой. «Здесь постоянно копают экскаваторами, наверное, коммуникации от расселенного дома отрезают. Вот, наверное, и докопались. Ведь все трубы здесь гнилые, со времен постройки домов в 50-ых годах», - предполагают жильцы. 
Напомним, жители домов по ул. Воронкова неоднократно жаловались на невыносимые условия существования в аварийных строениях. В домах постоянно выходят из строя коммуникации, по стенам идут трещины. При этом управляющая компания практически не занимается поддержанием двухэтажек в  нормальном состоянии и не убирает придомовую территорию.
А недавно ИА «Высота 102» сообщало о похожей ситуации, которая произошла в рядом стоящем и тоже аварийном доме №21 по ул. Кедровая. Фонтан три дня бил в подвале этой двухэтажки, а в УК «Жилищный стандарт» отправляли жалобы людей в ООО «Концессии водоснабжения». Хотя за внутридомовые сети отвечает управляющая компания. 
В ООО «Концессии водоснабжения» ИА «Высота 102» пояснили причину потопа в Кировском районе: «Накануне  из-за сбоя подачи электроэнергии на сетях сторонней организации произошла остановка насосной станции Кировского района. Остановка повлекла за собой серию гидравлических ударов, вызвавших ряд локальных нарушений на нескольких трубопроводах Кировского района. Бригады «Концессий водоснабжения» оперативно приступили к устранению неполадок».

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