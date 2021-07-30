Фонтан забил под домом на юге Волгограда

Общество 30.07.2021 17:00
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30.07.2021 17:00
Настоящий подвальный фонтан третьи сутки заливает подвал жилого дома №21 по улице Кедровая в Кировском районе Волгограда. Звонки жильцов в управляющую компанию «Жилищный стандарт» не дают результатов – организация не спешит решать проблему. «Наша УК вообще не шевелится. У меня дома маленькая внучка, как мне жить без воды?», - пожаловалась в ИА «Высота 102» местная жительница по имени Валентина.
В «Жилищном стандарте» на вопросы жителей, когда будет устранена авария, разводят руками и предлагают обратиться в водоканал, хотя в подвале находятся внутридомовые сети, и ответственность за них несет исключительно УК. В компании «Концессии водоснабжения» информагентству сообщили, что в их адрес все же поступила заявка от «Жилищного стандарта». Бригада «Концессий» сегодня перекроет подачу воды в дом в связи с аварийной ситуацией, но дальнейший ремонт огромной течи на трубопроводе внутри дома обязана провести УК.
ООО «УК «Жилищный стандарт» известна в Кировском районе своим пренебрежительным отношением к взятым на обслуживание домам. «Высота 102» не раз писала о горах мусора, которыми завалены дворы многоэтажек на улице Кедровой, и антисанитарных условиях в бывшем общежитии «Химпрома» на улице Быстрова. Управляющая компания упрямо игнорирует и предписания жилищной инспекции Волгограда. «Если жители недовольны работой управляющей компании, они имеют право расторгнуть с ней договор в одностороннем порядке, предварительно выбрав новую обслуживающую организацию на общем собрании жителей», – неоднократно отмечали в мэрии.
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