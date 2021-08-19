Экономика

Группа банка «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Пенсионного фонда России

Экономика 19.08.2021 12:38
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19.08.2021 12:38


УК «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») по итогам первого полугодия 2021 года заняла первое место по доходности управления портфелем Пенсионного фонда России (ПФР) с результатом 8,64% годовых. УК «Открытие» также сохранила лидерство по доходности за весь период действия договора доверительного управления. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
По итогам первого полугодия доходность инвестирования средств пенсионных накоплений у УК «Открытие» составила 8,64% годовых, что позволило компании стать лучшей среди всех управляющих компаний ПФР. Кроме того, УК «Открытие» сохранила лидирующие позиции по доходности за весь период управления, став единственной компанией, показавшей двузначную среднюю доходность портфеля – 11,23% годовых.
На 30 июня 2021 года объем пенсионных накоплений ПФР под управлением УК «Открытие» составил 1 008 млн рублей.
Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие»: «Качественное управление средствами институциональных инвесторов всегда было и остается одним из основных приоритетов бизнеса УК «Открытие». Данные по управлению портфелем ПФР за полгода и за всё время подтверждают эффективность применяемых нашей компанией подходов и стратегий как в краткосрочной, так и, что наиболее важно, в долгосрочной перспективе. Мы и в дальнейшем будем с особой ответственностью подходить к управлению средствами институциональных инвесторов и финансовых институтов».
УК «Открытие» управляет портфелем Пенсионного фонда Российской Федерации с 2004 года, показывая стабильно высокие результаты. Договор между УК «Открытие» и ПФР был заключен в 2003 году по итогам первого проведенного фондом конкурса на управление пенсионными накоплениями. Осенью 2018 года УК продлила договор с ПФР на пять лет, до 2023 года.

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