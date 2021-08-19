В Волгограде ищут менеджера счастья на хорошую зарплату





В Волгограде срочно ищут менеджеров, которым нечего делать и которые уже истомились лежать на диване. Платить обещают 80 тысяч рублей в месяц, сообщили ИА «Высота 102» в компании SuperJob. Необычная вакансия открыта в волгоградском агентстве недвижимости. Задача менеджера счастья – помогать клиентам осознать, что им срочно нужна квартира. На такой работе предполагается полная занятость, опыт работы не требуется, хотя у работодателя и есть определенные пожелания, изложенные, кстати, не без доли юмора. Так, соискатель должен уметь «разруливать почти все», иметь такое качество как интеллигентность, но при этом «и наглость будет в «кассу». Также кандидат должен обладать находчивой смекалкой, уметь управлять массовым сознанием и обладать желанием захватить мир вместе с командой. Работодатель, помимо хорошей зарплаты, обещает горячие сердца легендарных единомышленников, бесплатный чай и кофе, позитивный коллектив.

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