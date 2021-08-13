Подросток умер после катания на велосипеде в Волгоградской области





Тринадцатилетний подросток скончался сегодня днем в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по предварительным данным, мальчик вместе с 13-летним двоюродным братом и 14-летним другом катались по улице Торговой на велосипедах. В какой-то момент подросток почувствовал себя плохо. Он остановился и тут же потерял сознание. Товарищи несовершеннолетнего незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшим медикам спасти его не удалось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался на месте. Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.



