Вопреки прогнозам: на юг Волгограда обрушился ливень с грозой

Общество 12.08.2021 18:16
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12.08.2021 18:16
Ливневые осадки со шквалистым ветром и грозой накрыли Красноармейский и Кировский районы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, ливень начался внезапно и быстро закончился, оставив после себя еще большее ощущение духоты, чем до грозы.
Напомним, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ в раскаленной до 40 градусов Волгоградской области сегодня и завтра осадков не ожидалось. При этом сильный дождь, ливень, крупный град, грозу и ветер обещали в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму и Адыгее.
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