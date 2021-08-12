Почти на копейку подорожал бензин в Волгоградской области





За минувшую неделю бензин марки АИ-92 подорожал в Волгоградской области на 0,9 копейки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, стоимость бензина АИ-95 выросла на копейку с «хвостиком». Цена на солярку и бензин АИ-98 осталась на уровне предыдущей недели.

Между тем, как сообщало ИА «Высота 102», рост цен на топливо разных марок в Волгоградской области за полгода составил в среднем полтора рубля.



