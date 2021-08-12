Общество

Почти на копейку подорожал бензин в Волгоградской области

Общество 12.08.2021 10:40
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12.08.2021 10:40


За минувшую неделю бензин марки АИ-92 подорожал в Волгоградской области на 0,9 копейки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, стоимость бензина АИ-95 выросла на копейку с «хвостиком». Цена на солярку и бензин АИ-98 осталась на уровне предыдущей недели.
Между тем, как сообщало ИА «Высота 102», рост цен на топливо разных марок в Волгоградской области за полгода составил в среднем полтора рубля.

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