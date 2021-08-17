Общество 17.08.2021 19:42
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17.08.2021 19:42
Жительница станции Качалино Иловлинского района Мария Яковлевна П. (фамилия не указывается по просьбе родных пенсионерки - прим.ред. ИА "Высота 102") лишилась более 10 тысяч рублей из-за несуществующей задолженности за вывоз мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» родственники 81-летней женщины, Мария Яковлевна всегда исправно оплачивала услугу по вывозу мусора. «Она была в шоке, когда недавно с одного ее счета сняли 10 тысяч 800 рублей, потом с другого - еще почти 400 рублей. Когда стали выяснять, оказалось, было решение мирового судьи Иловлинского района, куда поступил иск ООО «Ситиматик-Волгоград» - регионального оператора по обращению с отходами. Судебные приставы выполнили решение суда и взыскали с нашей бабушки деньги», - пояснили родные пенсионерки.
Когда родственники стали разбираться, выяснилось, что в ООО «Ситиматик-Волгоград» просто перепутали адрес бабушки. «Она живет в одной из квартир по адресу станция Качалино улица Советская, 3. А взыскали с нее деньги за должников, которые проживают по адресу станция Качалино, улица Советская, 31! Как такое могло произойти?», - возмущаются близкие пенсионерки. По их словам, бабушка уже несколько лет живет на инсулине, а пережитый стресс из-за того, что ее лишили пенсии за чужие долги, уже плохо отразился на ее здоровье.
Редакция ИА «Высота 102» обратилась в ООО «Ситиматик-Волгоград» с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию. В компании пояснили, что начисляют плату за услугу по обращению с отходами на основании данных о собственниках жилых помещений, которые предоставляет АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭЦ». Согласно этим сведениям, Мария Яковлевна П. числилась собственником двух жилых помещений, расположенных по адресам ст. Качалино, ул. Советская, д.3 и ст. Качалино, ул. Советская, д.31. По адресу, где и проживает в реальности бабушка, платежи производились регулярно. А вот по другому адресу, ул. Советская д.31 услугу не оплачивали. За чужие долги с бабушки и взыскали деньги с ее пенсии по решению мирового судьи.
В ООО «Ситиматик-Волгоград» пояснили, что для возврата списанных со счета Марии Яковлевны средств ей необходимо обратиться к мировому судье с заявлением об отмене судебного приказа. А после получения определения об отмене судебного приказа бабушке, заявили в компании, нужно будет направить заявление в «Ситиматик-Волгоград» о возврате удержанных денежных средств, приложив к нему копию определения об отмене судебного приказа, копию паспорта и реквизиты счета. Также в обществе считают целесообразным актуализировать информацию о собственнике и проживающих по жилому помещению по адресу ул. Советская д.31, которые и накопили настоящие долги.
Между тем, родственники Марии Яковлевны в шоке от тех хлопот, которые их ожидают. "Заявление в мировой суд мы уже подали, неизвестно теперь, когда будет отменен судебный приказ. И сколько еще пройдет времени, чтобы деньги нашей бабушке вернули. И самое обидное, что перед нами никто не извинился", - возмущаются родные пенсионерки. По их словам, с подобной ситуацией, когда на добросовестных плательщиков начислялись долги за вывоз мусора, в этом населенном пункте столкнулись многие жители.
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