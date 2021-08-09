В Волгограде владелец бункера сэкономил на платежах за землю

Общество 09.08.2021 09:31
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09.08.2021 09:31
Департамент муниципального имущества администрации Волгограда взыскал с местного жителя, который является собственником бункера в Краснооктябрьском районе, сумму неосновательного обогащения за использование земельного участка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, изначально районный суд постановил взыскать с волгоградца более 70 тысяч рублей неосновательного обогащения, которое он получил с августа 2018 по март 2020 года. Собственник бункера, расположенного на земельном участке площадью 1085 кв. м., обжаловал решение.
Чиновники утверждали, что отсутствие между сторонами договорных отношений в отношении земельного участка под объектом недвижимости не освобождает ответчика от обязанности вносить плату за землю в размере, соответствующем размеру арендной платы. Они требовали отплатить более 270 тысяч рублей долга, но районный суд удовлетворил иск частично. Собственник бункера просил отказать в удовлетворении иска. Ответчик полагал, что суд неверно рассчитал плату за использование земельного участка, а, следовательно, вынес незаконный судебный акт.
Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела, признала факт неосновательного обогащения. Отмечается, что в указанный период мужчина использовал земельный участок без оформления каких-либо договорных отношений с собственником земли, на котором расположен бункер. Плату за пользование земельным участком он не вносил, тем самым сберег собственные денежные средства, которые должны быть направлены им на платежи за пользование земельным участком. Судебная землеустроительная экспертиза установила, что требуемая площадь земельного участка для эксплуатации объекта составляет 294 кв.м. Доказательств того, что владелец бункера пользовался земельным участком большей площади, суду предоставлено не было. С учетом этих обстоятельств и уточнения применяемых при расчете коэффициентов, сумма уплаты неосновательного обогащения была снижена до 15,3 тысячи рублей. Решение вступило в законную силу.
Справка.
В Википедии указано, что бункер – это хорошо укрепленное защитное или оборонительное сооружение, чаще всего подземное. Само слово «бункер» является заимствованным и не относится к русскоязычной военной терминологии, в России для обозначения подобных сооружений традиционно используются термины «убежище», «укрытие», «каземат», «ДОТ», «ЗКП», «подземное сооружение» и другие.
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