Волгоградский губернатор сдал кровь для спасения тяжелобольных COVID-19

Общество 06.08.2021 15:11
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06.08.2021 15:11
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров стал донором антиковидной плазмы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обладминистрации, глава региона сделал это в отделении переливания крови волгоградской больницы №25, после проведенного в медучреждении выездного совещания.
"Я решил, пусть моя кровь кому-то поможет, — сказал Андрей Бочаров, который ранее дважды получил прививку от коронавируса. — Надо обратиться к вакцинированным и ревакцинированным людям, чтобы они сдавали кровь для защиты тех, кто в этом нуждается".
В облздраве уточнили, что сдать кровь для получения антиковидной плазмы могут как переболевшие, так и вакцинированные люди. По мнению специалистов, плазма крови от привитых доноров, у которых достаточное количество антител, даже эффективнее, чем у перенесших COVID-19. По итогам проведения клинических исследований выявлено, что в плазме вакцинированных лиц на 70% чаще встречается высокий титр вируснейтрализующих антител. Применение плазмы от них в 1,5 раза быстрее блокирует распространение вируса в организме человека.
Напомним, всего с начала внедрения метода лечения пациентов с коронавирусом с применением антиковидной плазмы, ее донорами в Волгоградской области стали почти 4 тысячи человек. В медицинские организации региона направлено более 800 литров антиковидной плазмы.
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