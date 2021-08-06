В поезде «Волгоград-Москва» вагон-ресторан заменили на бистро





В состав фирменного поезда «Волгоград-Москва» включен вагон-бистро вместо вагона-ресторана. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, это связано с внедрением тестового этапа концепции организации общественного питания в пассажирских поездах дальнего следования. В его салоне установлены столы и мягкие места для сидения. При желании пассажиры поезда могут сделать заказ и поесть как в зале вагона-бистро, так и на местах для проезда.

В действующее меню входят детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, напитки, десерты и многое другое. Вся продукция, которая предлагается пассажирам, изготавливается в специализированных организациях и имеет необходимые сертификаты качества. Перед отправкой в поезд готовые блюда упаковываются в индивидуальные одноразовые контейнеры, запаиваются и помещаются в рефрижераторы. Перед подачей продукты разогреваются и сервируются обслуживающим персоналом.

В настоящее время вагоны-бистро включены в составы поездов № 1/2 Волгоград – Москва, № 103/104 Москва – Адлер, № 23/24 Москва – Казань и № 25/26 Москва – Воронеж. Во всех вышеуказанных поездах действуют единые стандарты и цены на предлагаемые блюда.

Ранее, напомним, в вагонах-ресторанах готовили еду во время следования.



