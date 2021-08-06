Общество

В поезде «Волгоград-Москва» вагон-ресторан заменили на бистро

Общество 06.08.2021 13:37
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06.08.2021 13:37


В состав фирменного поезда «Волгоград-Москва» включен вагон-бистро вместо вагона-ресторана. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, это связано с внедрением тестового этапа концепции организации общественного питания в пассажирских поездах дальнего следования.  В его салоне установлены столы и мягкие места для сидения. При желании пассажиры поезда могут сделать заказ и поесть как в зале вагона-бистро, так и на местах для проезда.
В действующее меню входят детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, напитки, десерты и многое другое. Вся продукция, которая предлагается пассажирам, изготавливается в специализированных организациях и имеет необходимые сертификаты качества. Перед отправкой в поезд готовые блюда упаковываются в индивидуальные одноразовые контейнеры, запаиваются и помещаются в рефрижераторы. Перед подачей продукты разогреваются и сервируются обслуживающим персоналом.
В настоящее время вагоны-бистро включены в составы поездов № 1/2 Волгоград – Москва, № 103/104 Москва – Адлер, № 23/24 Москва – Казань и № 25/26 Москва – Воронеж. Во всех вышеуказанных поездах действуют единые стандарты и цены на предлагаемые блюда.
Ранее, напомним, в вагонах-ресторанах готовили еду во время следования. 

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