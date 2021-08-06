Экономика

ВТБ Лизинг увеличил прибыль на 10,5% в первом полугодии 2021 года

Экономика 06.08.2021 11:34 Новости компаний
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06.08.2021 11:34 Новости компаний


Чистая прибыль ВТБ Лизинг по итогам первого полугодия 2021 года составила 7,3 млрд руб., что на 10,5% превышает показатель аналогичного периода 2020 года по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 7,5%, до 462 млрд руб. Выручка компании по итогам первого полугодия 2021 года составила 28,6 млрд руб.
За первые шесть месяцев 2021 года ВТБ Лизинг заключил более 17 тысяч новых договоров с клиентами. Объем нового бизнеса составил 67,5 млрд руб., 28,6% которого пришлись на легковые автомобили, 25,4% — на грузовой автотранспорт, 26,1% — на спецтехнику, 14,3% — на железнодорожную технику.
Наиболее интенсивный рост на 30 июня 2021 года относительно показателей на 30 июня прошлого года был зафиксирован в сегменте медицинского оборудования. Его консолидированный портфель лизинговых договоров вырос в 7 раз. Сегмент ИТ и телекоммуникационного оборудования превысили показатели прошлого года более чем вдвое, а спецтехники — на 49%.
ВТБ Лизинг активно развивает работу в регионах, благодаря чему доля приходящегося на них нового бизнеса в первом полугодии 2021 года выросла до 55,9% против 41,2% по итогам первого полугодия 2020 г. В два раза выросли объемы нового бизнеса ГК ВТБ Лизинг в Центральном ФО (за исключением Москвы), до 11,6 млрд руб. (17,2% от общих объемов по группе). В Приволжском ФО объем нового бизнеса компании вырос почти в два раза, а в Сибирском ФО - в более чем в три раза.
«Отвечая на запрос наших клиентов, мы продолжили развивать новые направления. В результате к середине 2021 года мы значительно увеличили присутствие в сегменте медицинского оборудования, а также ИТ и телекомов. Не остались без внимания и наши традиционные сектора: консолидированный портфель лизинговых договоров по грузовому автотранспорту вырос на 44% относительно 30 июня 2020 года, по легковому на 33%, по энергетическому оборудованию на 36%. Популярность лизинга в регионах набирает обороты, поэтому мы стремимся к тому, чтобы наши услуги были доступны по всей стране», — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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