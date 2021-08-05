Индийские военные «отожгли» на полигоне под Волгоградом (ВИДЕО)











Эксклюзивное видео вечернего досуга военных из Индии, которые принимают участие с совместных учениях "Индра-2021" на полигоне в Волгоградской области, прислали читатели в редакцию "Высоты 102". Иностранные военные, как видно на записи, прекрасно поют и танцуют. Позитивная атмосфера, музыка и танцы в стиле боевого искусства капоэйра по вечерам - приятный бонус на учениях, которые накануне торжественно открылись на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области.

Напомним, совместные российско-индийские учения "Индра-2021" продлятся до 13 августа . В них принимают участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии.

Как ранее отмечалось, такие совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.



