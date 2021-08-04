Общество

Индия и Россия проводят совместные учения под Волгоградом

Общество 04.08.2021 17:30
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04.08.2021 17:30


Совместные российско-индийские учения сухопутных войск "Индра-2021" начались сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, на полигоне Прудбой состоялась торжественная церемония открытия с участием представителей командования Южного военного округа, Вооруженных сил Индии, роты почетного караула и военного оркестра. После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения государственных гимнов состоялся митинг.

Командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Сычевой пожелал военнослужащим успешного взаимодействия, а также выразил уверенность в том, что учение "Индра-2021" еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.


Как ранее сообщало информагентство, учения продлятся две недели. В них принимают участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии. Задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация Южного военного округа, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

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