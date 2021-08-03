Общество

Успеваемость и активность: ВИУ РАНХиГС предоставляет скидки на обучение до 50%

Общество 03.08.2021 11:29 Новости компаний
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03.08.2021 11:29 Новости компаний


В Волгоградском институте управления РАНХиГС продолжается прием документов на обучение по договору. При этом  традиционно, уже не первый год, в вузе действует система скидок.
Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной комиссии института,  абитуриентам, поступившим на бакалавриат/специалитет, скидка будет предоставляться за высокие результаты по итогам ЕГЭ:
• от 141 до 179 баллов включительно —  5%. 
• от 180 до 209 — 10% . 
• 210 балов и выше — 15%.
Поступающим в магистратуру на уровень скидки повлияет итог вступительных испытаний :
• от 71 до 80 баллов включительно —  5% ,
•  при 81–90 баллах  — 10%. 
• более 91 бала — 15%.
А вот 20 лучшим студентам второго и последующих курсов, обучающихся по договору, на конкурсной основе сроком на один год предоставляется скидка в размере 50% от стоимости обучения. 
Чтобы ее получить  необходимы и отличная успеваемость, и активность студента  по одному или нескольким направлениям, а именно: в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Подробнее — здесь.
Скидка предоставляется на один год по итогам очередной зачетно-экзаменационной сессии. На следующий год студент имеет право вновь подать документы на очередной конкурс и участвовать в нем на общих основаниях.
Прием документов для участия в конкурсе проводится в деканатах до 17 августа включительно. Результаты конкурсного отбора будут объявлены не позднее 6 сентября.
Уточнить информацию о скидках на обучение в Волгоградском институте управления РАНХиГС можно в приемной комиссии

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