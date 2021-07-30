На загородной базе отдыха администрации Волгоградской области затеяли перестройку

Общество 30.07.2021 16:18
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30.07.2021 16:18
Базу отдыха администрации Волгоградской области ждет капитальная реконструкция. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы по перепрофилированию этого объекта в комплекс охотничьего кордона заказало ГБУ «Исполнительная дирекция администрация Волгоградской области», на балансе которой находится загородная база, расположенная в хуторе Раздоры Михайловского городского округа. Как говорится в технической документации, реконструкция производится «для обеспечения охраны природных комплексов, сохранения биоразнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов в границах государственного охотничьего заказника «Раздорский».
На существующей базе предстоит построить административное одноэтажное здание площадью порядка 260 квадратных метров и ангарно-гаражный комплекс площадью 300 квадратов для спецтехники. По результатам аукционов определен подрядчик для проектирования объектов, общая сумма контракта по итогам торгов составила порядка 7,5 млн рублей. К работам приступит ООО «Научно-технический центр «Югпрофэнерго».
В администрации Волгоградской области пояснили, что «создание лесоохранного комплекса в Раздорах позволить усилить работу по сохранению этого уголка природы, в том числе уберечь его от пожаров».
К слову, о существовании загородной базы отдыха в Михайловке, которая находится на балансе администрации региона, мало кто знал. «Знаменитой» она стала после того, как бывший губернатор Волгоградской области Сергей Боженов с толпой подчиненных и друзей отпраздновал там свадьбу одного из своих охранников.
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