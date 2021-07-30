Общество

На загородной базе отдыха администрации Волгоградской области затеяли перестройку

Общество 30.07.2021 16:18
0
30.07.2021 16:18


Базу отдыха администрации Волгоградской области ждет капитальная реконструкция. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы по перепрофилированию этого объекта в комплекс охотничьего кордона заказало ГБУ «Исполнительная дирекция администрация Волгоградской области», на балансе которой находится загородная база, расположенная в хуторе Раздоры Михайловского городского округа. Как говорится в технической документации, реконструкция производится «для обеспечения охраны природных комплексов, сохранения биоразнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов в границах государственного охотничьего заказника «Раздорский».
На существующей базе предстоит построить административное одноэтажное здание площадью порядка 260 квадратных метров и ангарно-гаражный комплекс площадью 300 квадратов для спецтехники. По результатам аукционов определен подрядчик для проектирования объектов, общая сумма контракта по итогам торгов составила порядка 7,5 млн рублей. К работам приступит ООО «Научно-технический центр «Югпрофэнерго». 
В администрации Волгоградской области пояснили, что «создание лесоохранного комплекса в Раздорах позволить усилить работу по сохранению этого уголка природы, в том числе уберечь его от пожаров».
К слову, о существовании загородной базы отдыха в Михайловке, которая находится на балансе администрации региона, мало кто знал. «Знаменитой» она стала после того, как бывший губернатор Волгоградской области Сергей Боженов с толпой подчиненных и друзей отпраздновал там свадьбу одного из своих охранников. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Общество
30.07.2021 17:39
Общество 30.07.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2021 17:00
Общество 30.07.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2021 13:59
Общество 30.07.2021 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2021 13:03
Общество 30.07.2021 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2021 09:44
Общество 30.07.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2021 18:47
Общество 29.07.2021 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2021 17:01
Общество 29.07.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2021 14:20
Общество 29.07.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2021 13:55
Общество 29.07.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2021 13:55
Общество 29.07.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2021 13:27
Общество 29.07.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2021 12:01
Общество 29.07.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2021 10:22
Общество 29.07.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2021 18:46
Общество 28.07.2021 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2021 17:38
Общество 28.07.2021 17:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:29
«Ни стадиона, ни Волги»: волгоградцев возвращают во времена беспросветной точечной застройкиСмотреть фотографии
17:39
Насельник мужского монастыря в Волгоградской области скончался от последствий коронавирусаСмотреть фотографии
17:17
Приговор за хищение 34 миллионов у ЦКБ "Титан" огласили в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:04
Вкладчики рухнувшей в Волгограде финансовой пирамиды потеряли 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:00
Фонтан забил под домом на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:29
Три человека погибли под колесами иномарки на трассе под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:18
На загородной базе отдыха администрации Волгоградской области затеяли перестройкуСмотреть фотографии
15:51
Силовики поймали 20 нарушителей границы в Волгоградской области в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
15:15
Пациент хирургии волгоградской больницы №25 выпал с девятого этажаСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области запаслись лекарствами от COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
14:30
«Все не так просто»: в волгоградском облкомздраве оценили шансы получить медотводы от вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Иконостас и алтарь устраивают в храме Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Каждый день – по антирекорду: в Волгоградской области коронавирусом заразились 320 человекСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде нервный пассажир при встрече с полицией полез в шорты (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Бизнес под контролем: «Ростелеком» в Волгограде установил систему видеонаблюдения производственной компании «Царицын паркет»Смотреть фотографии
11:12
Организатора концерта «Руки вверх!» судят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:54
Оценщиков жилья в Волгограде наказали на 1,5 млн рублей за утечку фекалийСмотреть фотографии
09:44
Продукцию магазина "Чай.Кофе.Табак" арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:20
Жителя Волжского отправили в колонию строгого режима за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
19:06
В списках кандидатов в Госдуму от Волгоградской области – солидное пополнениеСмотреть фотографии
18:47
Водопроводная вода с песком обескуражила жителей поселка Верхнезареченский в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась на 6 рублейСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области горе-мать снимала на видео издевательства над дочерьюСмотреть фотографии
15:43
Ритуальная сфера Волгограда через полгода заработает по новым правиламСмотреть фотографии
14:20
Мэрию Волгограда оштрафовали за летающий мусорСмотреть фотографии
13:55
Начали с себя: более 80% чиновников администрации Волгоградской области привились от коронавирусаСмотреть фотографии
13:55
Хуже еще не было: в Волгоградской области 318 человек заболели коронавирусом за суткиСмотреть фотографии
13:27
Ураган и грозы: Волгоградская область испытает очередные природные катаклизмыСмотреть фотографии
13:13
Попавшую в беду стаю белых лебедей спасли на озере Эльтон в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Трое кандидатов вступили в борьбу за кресло главы фонда капремонта Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 