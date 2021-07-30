На загородной базе отдыха администрации Волгоградской области затеяли перестройку





Базу отдыха администрации Волгоградской области ждет капитальная реконструкция. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы по перепрофилированию этого объекта в комплекс охотничьего кордона заказало ГБУ «Исполнительная дирекция администрация Волгоградской области», на балансе которой находится загородная база, расположенная в хуторе Раздоры Михайловского городского округа. Как говорится в технической документации, реконструкция производится «для обеспечения охраны природных комплексов, сохранения биоразнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов в границах государственного охотничьего заказника «Раздорский».

На существующей базе предстоит построить административное одноэтажное здание площадью порядка 260 квадратных метров и ангарно-гаражный комплекс площадью 300 квадратов для спецтехники. По результатам аукционов определен подрядчик для проектирования объектов, общая сумма контракта по итогам торгов составила порядка 7,5 млн рублей. К работам приступит ООО «Научно-технический центр «Югпрофэнерго».

В администрации Волгоградской области пояснили, что «создание лесоохранного комплекса в Раздорах позволить усилить работу по сохранению этого уголка природы, в том числе уберечь его от пожаров».

К слову, о существовании загородной базы отдыха в Михайловке, которая находится на балансе администрации региона, мало кто знал. «Знаменитой» она стала после того, как бывший губернатор Волгоградской области Сергей Боженов с толпой подчиненных и друзей отпраздновал там свадьбу одного из своих охранников.



