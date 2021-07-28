Общество

В Волжском зафиксирован взрывной рост заболеваемости COVID-19

Общество 28.07.2021 17:38
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28.07.2021 17:38


В Волжском зафиксирован небывалый рост заболевших коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперштаба, за минувшие сутки здесь заболели 120 человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. При этом даже в Волгограде, который традиционно лидировал по количеству заболевших коронавирусом, заболевших меньше – 99 человек. Также случаи коронавируса зафиксированы еще в 25 районах области. Больше всего – в Дубовском (12), в Среднеахтубинском (11) и в Камышинском (10).
Напомним, за минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 317 случаев заболевания коронавируса. Еще 13 человек скончались. Ковид убивает все больше молодых. Так, среди жертв пандемии оказалась 39-летняя жительница Волгограда. 

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