В Волгоградской области в овощах нашли химию

Общество 26.07.2021 12:42
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26.07.2021 12:42
В Волгоградской области выявлена плодоовощная продукция, которая не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, к счастью, такой продукции в первом полугодии текущего года выявлено немного. Проверка проводилась в отношении организаций, осуществляющих реализацию плодоовощной продукции населению.
Из более чем 600 проб, взятых за отчетный период, только две пробы были с превышением нормативов. По каждому факту приняты меры в соответствии с КоАП РФ и федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании". Составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.43, ст.6.6, назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 100 тысяч рублей.
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