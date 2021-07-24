Общество

В Волгоградской области из-за работы по ночам закрыли кафе «Блэк Кэт»

Общество 24.07.2021 18:28
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24.07.2021 18:28


Ленинский районный суд вынес решение о приостановке работы кафе «Блэк Кэт» на 14 суток из-за повторного нарушения антикоронавирусных требований. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение суда, владелец заведения – индивидуальный предприниматель Стрелецкий М.А. – ранее подвергался административному наказанию по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). 
Отмечается, что 3 апреля текущего года в 3 часа 25 минут в период действия на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий, кафе «Блэк Кэт» работало, вопреки запрету на прием посетителей с 23:00 до 06:00.
В отношении ИП Стрелецкого М.А. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Предприниматель в суд не пришел, дело было рассмотрено без его участия. 
Справка. Ч.2 ст.20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от 15 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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