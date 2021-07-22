СУ СК займется расследованием избиения ребенка около стадиона «Волгоград-Арена»

Общество 22.07.2021 16:34
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22.07.2021 16:34
СУ СК по Волгоградской области запросило в УМВД по г. Волгограду материалы доследственноой проверки по факту избиения ребенка на территории ЦПКиО около стадиона «Волгоград-Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, делом займется следственный отдел Центрального района.
Напомним, в соцсетях появилось видео истязания маленького мальчика мужчиной, который отвешивал ребенку подзатыльники, толкал его и бил кулаками по голове. Мужчина находился вместе с женщиной, которая из-за сильного алкогольного опьянения едва держалась на ногах. Вместе с ними были еще две девочки. Ранее в полиции обратились к жителям Волгограда с просьбой помочь в установлении личностей взрослых, фигурирующих в данной видеозаписи. К этому призыву присоединились и в СУ СК по Волгоградской области. Всех, кто знает, кто изображен на видеозаписи, просят обращаться в следственный отдел по Центральному району. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. Телефоны для связи с руководителем следственного отдела: 33-89-66, 8-937-567-84-29 - Суров Владимир Владимирович.
Следователи также настоятельно рекомендуют мужчине и женщине, запечатленным на видеозаписи, незамедлительно и самостоятельно обратиться в следственный отдел по Центральному району города Волгограда (улица Рокоссовского, д.10) для дачи объяснений
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