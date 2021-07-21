Чиновники отказали сироте из Волжского в пособии из-за «дохода» от гробовых





Волжанке Диане Туровской, которая стала опекуном 7-летнего внука Даниила, чиновники отказали в назначении пособия на ребенка из-за того, что женщина получила от государства пособие на погребение своего умершего сына. Как рассказала Диана Львовна, ее сын скончался в феврале прошлого года. Матери у Даниила нет, ребенок остался сиротой. Женщина оформила опекунство над внуком. Маленькая семья существовала на пенсию по потере кормильца в размере 15429 рублей. Кроме того, на мальчика начисляли пособие, положенное детям от 3 до 7 лет, в размере 5333 рублей. Так было весь прошлый год и до весны этого года. Однако в июне этого года Диана Львовна неожиданно узнала, что внука почему-то лишили пособия, хотя на тот момент ему еще не было семи лет. «Я пошла выяснить, почему такое произошло, в центр социальной защиты населения Волжского. Мне заявили, что в феврале прошлого года, когда у меня умер сын, я получила от государства пособие на погребение – аж 6016 рублей. Хотя похороны сына мне обошлись тогда в 60 тысяч рублей. Но, как выяснилось, из-за пособия на погребение мы с внуком больше не являемся малоимущей семьей! И на этом основании мальчика лишили пособия», - рассказала Диана Львовна.





А вскоре она получила и официальный ответ из ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» с расчетами, которые легли в основу отказа в назначении пособия. Так, из-за тех самых гробовых среднемесячный доход бабушки и внука в прошлом году составил аж 10417 рублей. Выяснилось, что эта сумма превысила размер величины прожиточного минимума на душу населения, установленной во втором квартале прошлого года в Волгоградской области – 10158 рублей.

«Почему чиновники посчитали пособие на погребение доходом, мне непонятно, - говорит Диана Львовна. – Гробовые, как и детское пособие, не облагаются налогом. Это даже звучит кощунственно – от чего я получила доход, на чем, так сказать, «обогатилась»? На смерти сына?».

У Дианы Львовны есть и другие вопросы к чиновникам. Так, они почему-то стали начислять пенсию по потере кормильца за полный февраль прошлого года, хотя ее сын скончался в середине этого месяца. Таким образом, считает женщина, произведенные чиновниками расчеты уже неверны, и, вполне возможно, если бы они посчитали все правильно, никакого превышения прожиточного минимума и не было бы.

Волжанка уверена, что чиновники нарушили права ее внука и уже обратилась с заявлением в прокуратуру. Но пока она вынуждена существовать с ребенком на 15 тысяч рублей. «Мне даже не это обидно. А то, что слова о поддержке детей, которые сегодня так любят говорить со всех трибун, идут вразрез с теми решениями, которые принимают чиновники. Если кто-то считает нашу семью богатой, пусть попробует прожить на эти деньги», - предлагает женщина.



