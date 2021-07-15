Общество 15.07.2021 09:39
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15.07.2021 09:39
Экипажи Су-24М и Су-34 выполнили дозаправку в воздушном пространстве Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, процесс заправки проводился на высотах от 4,5 тысячи метров до 6 тысяч метров. Скорость воздушных судов составила около 600 км/ч. При этом расстояние от воздушного танкера было менее 20 метров.
Сложный элемент практической подготовки летный состав экипажей бомбардировщиков отработал в условиях густой облачности. Отмечается, что дозаправка авиационной техники в воздухе с самолета топливозаправщика Ил-78 – сложнейший элемент летной подготовки, который необходимо систематически выполнять для тренировки пилотов.
Всего к работе в воздухе было привлечено более 20 летных экипажей. Дозаправку провели днем и ночью, одиночно и в составе пары.
Фото: Южного военного округа
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