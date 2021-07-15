Общество

Ресторан «Корона» в Волгограде поплатился за «корону»

Общество 15.07.2021 09:28
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15.07.2021 09:28


Краснооктябрьский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя, управляющего рестораном «Корона» на ул. Еременко, 51, за несоблюдение антикоронавирусных мер. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в ходе проверки заведения был выявлен целый букет нарушений санитарно-противоэпидемических требований.
В частности, у сотрудников ресторана не измеряли температуру тела перед началом рабочей смены. На входе в заведение проверяющие не нашли кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток. Столы и стулья были расставлены слишком близко друг к другу, из-за чего между гостями «Короны» не было социальной дистанции в 1,5 метра.
Постановление суда об административном наказании пока не вступило в законную силу.
Фото: панорама сервиса Яндекс.Карты.

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