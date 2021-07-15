Ресторан «Корона» в Волгограде поплатился за «корону»





Краснооктябрьский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя, управляющего рестораном «Корона» на ул. Еременко, 51, за несоблюдение антикоронавирусных мер. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в ходе проверки заведения был выявлен целый букет нарушений санитарно-противоэпидемических требований.

В частности, у сотрудников ресторана не измеряли температуру тела перед началом рабочей смены. На входе в заведение проверяющие не нашли кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток. Столы и стулья были расставлены слишком близко друг к другу, из-за чего между гостями «Короны» не было социальной дистанции в 1,5 метра.

Постановление суда об административном наказании пока не вступило в законную силу.

Фото: панорама сервиса Яндекс.Карты.