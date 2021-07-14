Дроны посчитают сельхозугодья и скот в Волгоградской области





Беспилотники будут собирать данные в ходе сельскохозяйственной микроперепеси в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградстате, эксперимент пройдет в августе текущего года в двух районах - Новоаннинском и Октябрьском. С применением квадрокоптеров будет проведен мониторинг использования сельхозугодий в трех населенных пунктах каждого из них.

Отмечается, что беспилотник способен определять границы участков, площади строений и произрастания культур. Также с помощью инфракрасного излучения он сможет посчитать количество голов сельскохозяйственных животных.



