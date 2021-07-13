Общество

Огромная надпись "Волгоград" засияет на крыше автовокзала

Общество 13.07.2021 17:06
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13.07.2021 17:06


Объемную световую надпись "Волгоград" установят на крыше автовокзала на улице Балонина. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, метровые буквы, выполненные из оргстекла, внутри будут подсвечиваться светодиодными элементами. Подсветка будет включаться автоматически в ночное время. Заказчиком работ выступает ГУП "ВОП "Вокзал-Авто". Объемная надпись с подсветкой обойдется предприятию в 182 тысячи рублей. 

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