



МБУ «Северное» выиграло повторный аукцион по отбору подрядчика для реконструкции сквера им. 8 марта в Центральном районе Волгограда. Контракт, заключенный по итогам первого аукциона с ООО «РАЙ-ГРАСС», был расторгнут из-за срыва сроков работ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Муниципальному учреждению «Северное» необходимо до конца года демонтировать старую тротуарную плитку в сквере, уложить новое покрытие пешеходных дорожек, заменить парковую мебель и установить 120 новых уличных светильников. В сквере планируется оборудовать детскую игровую площадку травмобезопасным покрытием. Для безопасности на территории установят 14 камер видеонаблюдения. Помимо этого в сквере высадят 35 видов деревьев и кустарников: березы, сосны, липы, рябины, ели, клены, черемуху, можжевельник, сирень, спирею и другие. Для ухода за новыми насаждениями в сквере проложат 15 тысяч метров поливочника.

Напомним, первый контракт «Волгоградзеленхоз» заключил с ООО «РАЙ-ГРАСС» в феврале 2021 года. По договору подрядчик должен был сразу приступить к работам, но демонтаж начался только в середине марта. Муниципалитет потребовал от фирмы ускориться, но это не дало результатов. После этого было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. «РАЙ-ГРАСС» также ранее сорвал еще один контракт на благоустройство пешеходной зоны на улице Титова в Краснооктябрьском районе.

Засветилась фирма и в скандале с проведением фейкового фестиваля русской культуры в Волгоградской области. Компания получила по контракту 600 тысяч рублей, но мероприятие не проводила, а для подтверждения исполнения обязательств предоставила видеокадры с другого праздника. В связи с этим возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.