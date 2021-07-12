Полетная программа из Волгограда в Турцию стартует в августе

Общество 12.07.2021 10:16
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12.07.2021 10:16
В последний месяц лета для волгоградцев откроют прямые рейсы в турецкую Анталью — первый рейс вылетит из Волгограда в понедельник, 2 августа, в 11.05. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленное расписание международного аэропорта Волгоград, полеты в Турцию и обратно будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Из Антальи самолеты будут приземляться в волгоградском аэропорту 09.20. Полеты выполняет авиакомпания Royal Flight на Boeing 737.
Напомним, Росавиация объявила о возобновлении авиасообщения с Турцией в том числе из Волгограда с 12 июля. Открыты перелеты в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум и Измир. Граждане могут вылететь с отрицательным ПЦР-тестом или экспресс-тестом на антигены к коронавирусу, либо с сертификатом о вакцинации «Спутником V», либо справкой о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке с данными загранпаспорта.
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